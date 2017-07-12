أخبار ليبيا 24 – خاص

شغلت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، بالتنسيق مع بلدية بنغازي ومن خلال وحدة النقل والخدمات ووحدة الصيانة، محطة شفط المياه السوداء المجاورة لعيادة الصابري بمدينة بنغازي.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، أن مستخدمي الشركة العامة للمياه والصرف الصحي رفقة أبطال القوات المسلحة العربية الليبية تمكنوا من الدخول إلى مضخة شفط المياه، وقاموا بإعادة تشغيلها.

وقامت وحدة النقل والخدمات ووحدة الصيانة بالشركة بنقل محركات الكسح إلى منطقة الصابري لكسح المستنقعات للتخلص من المياه الراكدة بالطرق الرئيسية والميادين.