أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن أفراد قسم النجدة من القبض على فتاتين و شقيقهما يقومون ببيع الذهب المسروق بمدينة بنغازي .

وقال آمر قسم النجدة مقدم جمال العمامي “إن معلومات ودرت إلى القسم عن وجود فتاتين وشقيقهن يقومون ببيع ذهب مسروق في محلات الذهب والمجوهرات بشارع دبي بوسط مدينة بنغازي” .

وأوضح العمامي أنه تم تكليف وحدة القبض بنفس المعلومية حيث تم إعداد كمين محكم وتم ضبط الفتاتين وشقيقهن وبحوزتهم ذهب مسروق يقدر بحوالي (600,000) دينار ومبلغ مالي قدروه 20 ألف دينار عليها اثار حرق بالنار .

ومن جهته، أكد رئيس وحدة القبض بالقسم بأنه هناك جزء من الذهب المسروق تم التعرف عليه من قبل أصحابه .

وقال رئيس وحدة القبض إنه بناءا على تعليمات رئيس قسم النجدة على كل مواطن لديه ذهب مسروق الحضور للقسم للتعرف على الذهب الخاص به واستلامه .