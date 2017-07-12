أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية عقيد ميلود الزوي، أصحاب محال الذهب بسوق الجريد بمدينة بنغازي، من التعامل مع غير المحسوبين على المؤسسة العسكرية.

وتوعد الزوي، اللصوص وكل من تم ضبطه يحاول أخذ رشوة من أصحاب المحال، بمعاملته نفس معاملة الخوارج من الجماعات الإرهابية.

وأوضح الزوي، أن هناك بعض الأشخاص يسيئون إلى القوات المسلحة العربية الليبية ويعتدون على أملاك المواطنين مستغلين وجودهم داخل المحاور في البيع والشراء.

يشار إلى أن آمر محور سوق الحوت نقيب بحار التواتي علي التواتي أصدر قرارًا، يقضي بتشكيل لجنة برئاسة نقيب بحار أكرم إبراهيم العبيدي لغرض تأمين منطقة سوق الذهب.

وشدد التواتي على أن اللجنة بعضوية ملازم أول بحار رمزي نجم، ورئيس عرفاء وحدة منعم محمد الفلاح الاستخبارات العسكرية، ورئيس عرفاء وحدة عبدالسلام المسماري الهندسة العسكرية ملازم ثاني شرطة محمد عطية وقائد ميداني فتحي الحاسي ونقيب شرطة عبدالكريم نجم على إتمام إجراءات التسليم والاستلام محتويات المحلات إلى أصحابها .