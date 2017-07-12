أخبار ليبيا 24/خاص

قال عضو مجلس النواب عصام الجهاني في تصريح لأخبار ليبيا24 أن قرار تشكيل لجنة للحوار مع مجلس الدولة في لاهاي بهولندا صدر من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح، معتبراً أن صالح يملك ” كل التفاصيل الخاصة بالمناقشات “.

وفند الجهاني تصريحات رئيس المجلس بالخصوص معتبرا إيها ” تراجعاً وكلاما مغلوطا”.

وأضاف العضو ” حتى نكون منصفين فقد كانت هناك زيارة سابقة بنهاية شهر مايو 2017 و كنت أنا برئاسة الوفد من لجنة مشكلة عن نواب برقة بمجلس النواب وهناك لجنة اخرى من مجلس الدولة برئاسة كمال الجطلاوي وبرعاية الحكومة الهولندية وبعلم بعثة الامم المتحدة وبمباركة عقيلة صالح شخصيا وتهدف للاسراع بالعملية السياسية وتحريك لجنة الحوار الجديدة والتي أصابها الشلل منذ تشكيلها وتحرك منها فقط رئيسها النائب عبدالسلام نصية وذلك لتحفيق مكاسب سياسية و مصالح ضيقة على حساب لجنة الحوار والإتفاق السياسي”

وتابع ” انتهت تلك المباحثات بالخروج باتفاق النقاط الخمس والتي وافق عليها الجميع وهو ما يعتبر نجاحا لمرحلة مهمة وتذليل لمهمة لجنة الحوار والاتفاق السياسي بوجه عام”.

كما قال الجهاني إن ما سماه ” الهجمة العنيفة على اجتماع لاهاي الأخير وتراجع عقيلة صالح مرده لأسباب أخرى و مصالح أخرى ، مشيرا إلى أن الدعو الهولندية هي في الأساس للمستشار عقيلة صالح شخصيا للقاء مجلس الدولة

وبحسبه فإن ” رئيس مجلس النواب قام عوضا عن ذلك بتشكيل لجنة للذهاب بدلا عنه حتى يتقى أي ردود أفعال غير محسوبة .

وختم بالقول ” هذه ليست المرة الأولى التي يتراجع ويتنصل فيها المستشار عقيلة صالح عن قرارات هامة وملحة وهذا أحد أهم أسباب ضعف مجلس النواب وتراجعة عن أداء مهامه المنوط بها أمام الشعب والوطن”.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قال في تصريحات نشرها موقع مجلس النواب أمس الإثنين إن مهمة وفد المجلس تمثلت في الاستماع للجانب الهولندي وإيضاح وجهة نظر مجلس النواب فيما يتعلق بالحوار السياسي المتمثلة فيما أقره المجلس من ثوابت وطنية، نافيًا أن يكون اللقاء تجاوزًا للجنة الحوار المشكلة من قبل مجلس النواب.