أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد أعضاء لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، أمس الثلاثاء، اجتماع مع مدير ادارة المبيعات وجميع ممثلي شركات التوزيع ( الشرارة – الراحلة – ليبيا نفط – ) بحضور رئيس وأعضاء لجنة مراقبة الوقود ورئيس لجنة الأزمة بمدينة طرابلس الكبرى.

وناقش المجتمعون الصعوبات التي تواجه شركات التوزيع وشركات نقل الوقود والغاز وتأمين الطريق ولعلاج المختنقات التي قد تحدث في تزويد الوقود

كما ناشد المجتمعون عمداء البلديات بالتعاون وبتحمل المسئولية لإيصال وتأمين الوقود للمحطات كما تطرقوا الى ضرورة محاسبة أصحاب محطات الوقود المخالفة والتي سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم.