أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن مستخدمو الشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي، من إعادة ترميم الجسر الرابط بين منطقتي اللثامة والصابري بشكل مؤقت، لـتسهـيل حركة القوات المسلحة وأهالي المنطقة.

وقال مسؤول الإعلام بالشركة منذر الفقهي، إن مستخدمي الشركة قاموا أمس الثلاثاء بترميم الجسر بالحجارة الكبيرة والتراب لتسهيل حركة القوات المسلحة وأهالي المنطقة العائدين إلى منازلهم في تلك المنطقة.

وأوضح الفقهي، أن مستخدمي الشركة قاموا أيضاً بحملة نظافة وإزالة السواتر الترابية على طريق البحر من جهة منطقة اللثامة والتي كانت تمنع وتعيق حركة الآليات العسكرية للقوات المسلحة هناك.

وكانت الجماعات الإرهابية قد قامت بتفجير الجسر في 19 من أبريل الماضي، لعرقلة تقدم القوات المسلحة العربية الليبية التي كانت تحاصرهم من عدة محاور حينها .