أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق الرسمي باسم مصرف الوحدة المعتصم الفيتوري إن أبواب المصرف لا زالت مفتوحة بجميع فروع بنغازي والفروع الأخرى ببعض المدن والمناطق لمن لم يتمكن من استخدام خدمة السحب النقدي خلال شهر يوليو الجاري.

وأضاف الفيتوري، أن سقف السحب 400 دينار ليبي لمرة الواحدة في الشهر، مشيراً إلى أن مصرف ليبيا المركزي إلى الآن لم يصرف أي حصص بكافة الفروع وأن فتح أبواب المصرف بفرع بنغازي يأتي بعد إيداعات رجال الأعمال و التجار.

وجددت إدارة المصرف، مناشدة كافة التجار ورجال الأعمال بكافة المدن والمناطق من القيام بعمليات الإيداع لتخفيف معاناة المواطن في ظل نقص السيولة والأوضاع التي تمر بها البلاد.