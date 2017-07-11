أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة ستات اويل النرويجية “ال كوك”، بحضور عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة بلقاسم شنقير، ومدير إدارة تطوير الأعمال بالشركة “هنا كارولين ورشك”.

وأطلع “كوك”، على الوضع النفطي العام والتحسن الأمني الذي تشهده مناطق الإنتاج وخطط المؤسسة لاستعادة الإنتاج.

وناقش الحضور، الأوضاع المالية الصعبة التي يعانيها قطاع النفط من أجل المحافظة على الإنتاج الحالي واستدامته ومساهمة الشركاء في تمويل الميزانيات بحصص أكبر لغاية الخروج من عنق الزجاجة.

وتناول الاجتماع، مناقشة الوضع الأمني في الجزء الغربي من حوض سرت وخطط شركة مبروك لعودة الإنتاج بالحقل بعد الدمار الكبير الذي تعرض له عام 2015 نتيجة الهجمات الغادرة.

وتطرق المجتمعون، إلى مناقشة برامج التنمية المكانية بمناطق تعاقد الشركة، وطلب رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية من شركة ستات اويل التنسيق مع باقي شركائها للخروج برؤية موحدة لتفعيل هذه البرامج والتي تعتبرها المؤسسة أولوية وشراكة إستراتجية مع المناطق المحيطة بمنشآت الإنتاج.

واستعرضت الشركة استعداداتها لعقد ورش عمل لبرامج هندسة المكامن والاسترداد الإضافي بمركز أبحاث الشركة بالنرويج خلال شهر سبتمبر المقبل، والذي سيحضره مجموعة المهندسين من المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها.

وعبر النائب التنفيذي لرئيس شركة ستات اويل، عن تقديره ودعم الشركة الكامل لخطط ورؤية المؤسسة الوطنية للنفط من أجل استعادة الإنتاج واستدامته رغم الظروف الصعبة.

الجدير بالذكر أن شركة ستات أويل احد ائتلاف مجموعة (ربسول-توتال-او ام في) بحقول الشرارة وأحد ائتلاف توتال بحقل المبروك.