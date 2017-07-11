أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الإعلامي الرياضي مازن رجوبة، إن “مباراة فريق الأهلي طرابلس أمام الزمالك كانت صعبة قبل بدايتها لكن بعد المردود الطيب لممثل ليبيا في مباراة إتحاد العاصمة كان عندي ثقة إن الفريق قادر على تقديم أداء مغاير لما كان يظهر به في المشاركات السابقة”.

وعند سؤاله إذا كان يتوقع تأهل الفريق على حساب النجم في الدور القادم، أوضح لـ”أخبار ليبيا 24″، أن توقعه بتأهل الفريق شي صعب جدا، مضيفًا “أتوقع الظهور الجيد والمحترم والأهلي كفى ووفى، فالنجم الساحلي يختلف كليا عن الزمالك من عدة نواحي فالفريق مستقر أكثر من الزمالك كما أن المدرسة التونسية أراها متمرسة في أدوار خروج المغلوب ومواجهة فريق سوسة لن تكون سهلة”.

وأكمل حديثة “مع هذا سقف الطموح ازداد ومن الطبيعي جدا أن نطمع في التواجد في المربع الذهبي فللأهلي طرابلس حظوظ كبيرة لمواصلة المشوار”.