أخبار ليبيا 24 – خاص

صادرت دوريات التحريات بقسم النجدة بنغازي، مركبة آلية “حافلة” نوع نيسان، تقوم بنقل جالونات سعة 20 لتر، تحتوي على خمور محلية الصنع جاهزة للبيع في منطقة الماجوري بمدينة بنغازي.

وقال آمر قسم النجدة مقدم جمال العمامي، إن قوة كبيرة من دوريات قسم القبض بالتعاون مع مجموعة التحريات خرجت بعد التأكيد على المعلومة وقامت بمصادرة الحافلة وبها العشرات من الجالونات الجاهزة للبيع.

وأكد العمامي، ضبط عدد 41 جالون سعة 20 لتر تحتوي على خمور جاهزة للبيع ولكن الشخص لاذا بالفرار، لافتاً إلى انه تم تحديد اسم وهوية الجاني.

وأشار إلى أنه تم تحريز الجالونات والمركبة والانتقال بها لقسم النجدة، منوهاً إلى أنه جاري البحث على الجاني لتقديمه إلى العدالة.

الجدير بالذكر أن قسم النجدة تمكن من ضبط العشرات من جالونات سعة 60 لتر وبراميل كبيرة من الخمور المحلية في منتصف مايو الماضي خلال مداهمة مصنع للخمور بمنطقة بوهديمة ببنغازي .