أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، العلاقات النفطية الليبية الروسية.

وتناول الطرفان، توطيد سبل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والدور الإيجابي للحكومة الروسية لدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط.

وجرى كذلك استعراض العلاقات التجارية للمؤسسة الوطنية للنفط مع عدد من كبرى الشركات الروسية، وترحيب المؤسسة الوطنية للنفط بتطوير مجالات التعاون مع الجانب الروسي.

كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.