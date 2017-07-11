أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد رئيس لجنة شئون العاملين بشركة البريقة لتسويق النفط علي المغربي أمس الاثنين، اجتماعًا بصالة الاجتماعات الرئيسية بالمباني الإدارية بنغازي حضره عضوي اللجنة بالمنطقة.

واستعرض الاجتماع، طلبات تظلم المستخدمين والتسويات المقدمة لأمين سر اللجنة بالمناطق الوسطى والشرقية.

وجرى الاستماع بشكل مباشر لعدد من المستخدمين بذات الشأن لمعالجة أوضاعهم الوظيفية.

يُذكر أن لجنة شئون العاملين بالشركة قامت بمباشرة النظر بكافة الطلبات التي قُدمت إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق التشريعات النافذة بالخصوص كما أدلى به رئيس لجنة شئون العاملين.