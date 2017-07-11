أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط فؤاد بالرحيم، أمس الاثنين، مع عضو لجنة الادارة بالمناطق الوسطى والشرقية والشئون الفنية ومدير ادارة تشغيل منطقة طبرق ومنسقي ورؤساء المستودعات بإدارة منطقة طبرق ما تمر به الشركة خلال هذه الفترة.

وأستعرض بالرحيم خلال اجتماع بإدارة منطقة طبرق وضع الشركة في الظروف الراهنة ومتابعة كافة التطورات ومناقشة بعض الخطط المستقبلية لسياسة الشركة.

وبعد الاجتماع قام الحاضرون بزيارة جميع مواقع الشركة بمنطقة تشغيل طبرق لمتابعة سير العمل ومتابعة بعض المشاريع و الانشاءات الحديثة بالمنطقة.