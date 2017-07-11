أخبار ليبيا 24 – خاص

شهدت مدينة بنغازي، اليوم الاثنين، إقامة أول فرح جماعي للأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة بنغازي تحت اشراف ورعاية صندوق دعم الزواج وشركتي ليبيانا والمدار الجديد.

وذكر مراسل “أخبار ليبيا 24” عشية اليوم عُقد قران 20 عريس من قبل الشيخ محمـد الفيتوري والذي عقد خلال الحفل عقدين نظرا لوقت وباقي العدد سيتم عقده بعد انتهاء الحفل.

كما تم تقديم صكوك للعرسان بقيمة 5000 دينار مقدمة من قبل شركة المدار وشركة ليبيانا الذين تم اختياره من مختلف المدن الشرقية.

وأكد رئيس مجلس إدارة دعم الزواج محمد ابراهيم أن هذا اليوم يتم عقد قران 20 عريسا بالتعاون مع شركة المدار وشركة ليبيانا تحت شعار بنغازي الأمل.

وأضاف أن هذه الخطوة من ضمن الخطوات التي يقوم بها صندوق دعم الزواج والعمل لتكوين أسر ليبية متماسكة وبرغم من كافة الصعوبات الا أننا حاولنا التغلب عليها ، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستباشر بها في كافة مدن ليبيا في الغرب والجنوب.

وحضر عقد القران نائب رئيس الوزراء عبد السلام البدري وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي ووكيلة شؤون المرأة والطفل وعميد بلدية بنغازي وكيل عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكيل الشؤون الاجتماعية والعديد من الشخصيات.