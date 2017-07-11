أخبار ليبيا 24 – خاص

حذرت إدارة الهيئة العامة للبيئة فرع بنغازي، اليوم الاثنين، أهالي منطقتي الصابري ووسط البلاد من دخول مناطقهم ومنازلهم وتنظيفها إلا بعد أن يتم فحص المكان وإعطاء الإذن من قبل الجهات المختصة مثل صنف الهندسة العسكرية.

ونبه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة وليد الهلالي في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24” كافة المواطنين بعدم الاقتراب من مخلفات الحرب والأجسام الغريبة، وعدم استعمال الماء في الخزانات وتفريغها وثم تنظيف وتطهير الخزانات قبل استعمالها.

ودعا الهلالي المواطنين إلى عدم حرق بقايا الأطعمة والمواد الغذائية أو استعمالها حتى لو كانت غير منتهية الصلاحية وكذلك الأدوية وعد عدم الاقتراب من الحيوانات الميتة والقوارض وإبلاغ شركة النظافة العامة ليتم التطهير وتنظيف المكان .

وأشار إلى أنه سيتم تجميع كافة البضائع والتخلص منها بطريقة صحيحة بالتنسيق مع الجهات المختصة.