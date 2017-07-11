أخبار ليبيا 24 – خاص

أفاد الناطق باسم الهندسة العسكرية علي العوامي، اليوم الثلاثاء، أن أفراد الهندسة العسكرية تمكنوا من تفكيك عدد 2 ملاغم زرعت حديثا بالقرب من سوق الجريد في محور اخريبيش.

وأوضح العوامي في تصريح خاص لـ “أخبار ليبيا 24” أن تفكيك الملاغم يساعد على فتح ثغرات لتقدم الجيش في محور خريبيش باتجاه سوق الجريد وذلك بإبطال مفعول المفخخات التي زرعت لإعاقة تقدم الجيش وإسقاط أكبر عدد من الخسائر البشرية سواء من قوات الجيش أو من المدنيين العائدين إلى منازلهم.

وأضاف العوامي أن هاتين الملغمتين زرعتا حديثا بالقرب من سوق الجريد وذلك في فترة لم تتعدا 5 أيام يصل وزنها من 40 – 50 كيلو.

وجدد الناطق باسم الهندسة العسكرية تحذيره لأهالي منطقتي الصابري وأخريبيش وسوق الحوت بعدم الاقتراب من منازلهم إلا بعد تنظيفها من قبل الهندسة العسكرية وإزالة الألغام والمفخخات حتى لا تتسبب في حدوث كوارث بشرية.