أخبار ليبيا 24 – خاص

قامت الكتيبة 501 بإحباط محاولة تهريب 7200 إبرة بنج في البوابة 50 على طريق اجدابيا طبرق قادمة من مدينة زليتن في طريقها إلى مصر .

وقال آمر كتيبه 501 العقيد الصافي السنيني لـ “أخبار ليبيا 24” إن أفراد الكتيبة تمكنوا من القبض على المهرب وهو ليبي الجنسية ومصادرة السيارة التي كانت يقودها.

وأضاف السنيني أن الكمية المهربة تقدر بـ24 صندوق وكل صندوق به 60 علبة وكل علبة بها 5 حقن ويقدر ثمن الكمية ب 750 ألف دينار ليبي.

من جهته قال الطبيب عدنان بودية من مركز طبرق الطبي إنه بعد فحص الأدوية والكمية تبيّن أنها مادة Propofol وهي مادة بنج تخص مرحلة إرتخاء العضلات Muscle relaxant أثناء التخدير مرحلة ال induction .

ذكر الطبية – أن الكتيبة 501 التابعة لمنطقة طبرق العسكرية سلمت 24 صندوق يوجد به أبر بنج إلى المركز الطبي وهي ليست المرة الأولى التي تقوم بتسليم أدوية مهربة لمركز طبرق الطبي.

وأضاف أن الكمية متواجدة الآن في صيدلية المركز والمركز في حاجة لها لاستعمالها .