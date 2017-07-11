أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بالعيادة المركزية للأسنان بنغازي محمد العماري، إن عدد المترددين على العيادة بلغ 65738 حالة من تاريخ الأول من يناير عام 2016 حتى تاريخ 30 يونيو من العام الحالي 2017 في جميع التخصصات الموجودة بالعيادة .

وأوضح العماري، أن التخصصات الموجودة بالعيادة هي الكشف وخلع وحشو عادي وحشو عصب وجراحة وعلاج للثة وتركيبات وعلاج أسنان أطفال وقسم أشعة.

وأشار إلى أن العيادة تضم نخبة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والعناصر الطبية المساعدة وتعتبر هذه العيادة الوحيدة ببنغازي والمنطقة الشرقية متخصصة بعلاج الأسنان.