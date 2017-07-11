أخبار ليبيا 24 – خاص

قام أفراد جهاز المباحث العامة “الأمن الداخلي” شحات فجر يوم الإثنين بإلقاء القبض علي أحد العناصر التابعة لمجلس شوري ومجاهدي درنة الإرهابي .

حيث تم رصد المدعو والذي كان أحد المطلوبين للعدالة ، وذلك بعد التحري والإستدلال علي وجهته حيث تمت العملية بمنطقة كرسة الساحلية غربي مدينة درنة..

من جهته أكد رئيس مكتب الأمن الداخلي شحات عقيد عبدالمنعم الحاسي بأن العملية تمت بعد تجميع كافة المعلومات الإستخباراتية التامة ومن ثم التمركز بموقع الرصد بمحور ساحل درنة وإتمام العملية.

وفند الحاسي كل الأخبار المغلوطة التي تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي عن تواجد أي عناصر إرهابية أو القبض عليهم بمدينة شحات.