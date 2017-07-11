إخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت، اليوم الاثنين، ورشة عمل في مدينة الاسكندرية للتنسيق في كيفية استئصال شلل الأطفال عبر الحدود.

وذكر الناطق الرسمي لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا احمد العليقي أن هذه الورشة التي بدأت بتوصية من اجتماع موظفي منظمة الصحة العالمية الخامس لشلل الأطفال المشترك بين المكاتب المنظمة في الأقطار الذي عقد في ديسمبر 2016.

وأضاف أنه تم الترتيب لورشة العمل وتنفيذها من قبل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية والمكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا وبالتنسيق مع وزارة الصحة في ليبيا ووزارة الصحة في مصر.

وأشار إلى أنه لأول مرة بدأت ليبيا ومصر بالتنسيق عبر الحدود بشأن التطعيم ومراقبة الأمراض بين البلدين.

يشار إلى أن ورشة العمل عقدت في الإسكندرية من 8-10 يوليو 2017 بالاشتراك بين وفدي مصر وليبيا وحققت حلقة العمل أهدافها التي نصت على أن “السلطات الصحية في كلا البلدين لديها تفاهم واحد على أنشطة عملية وتنفيذ التنسيق عبر الحدود وكذلك لوضع الخطط العملية لذلك.