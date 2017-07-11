أخبار ليبيا 24 – خاص

استضافت وزارة الخارجية الهولندية بالتشاور مع الأمم المتحدة، سلسلة من الاجتماعات التشاورية بين أعضاء وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال يومي الثامن والتاسع من يوليو 2017 في العاصمة الهولندية لاهاي.

وجاء في بيان لاهاي المشترك بين وفد مجلس النواب ووفد المجلس الأعلى للدولة، أن الوفدين اتفقا بشكل كامل على الحاجة إلى التوصل لحل سياسي للصراع في ليبيا ونبذ العنف وعلى أن الاتفاق السياسي الليبي يبقي الأداة الأكثر قابلية للتطبيق استجابة لمطالب الليبيين من أجل السلام والاستقرار.

وأكد الوفدان على ضرورة متابعة هدف المصالحة الوطنية بين جميع الليبيين، بحماسة وإلحاح وشمولية، واتفقا على أن اللجنتين المكلفين بإجراء تعديلات على الاتفاق السياسي ستجتمعان للاتفاق على أي تعديلات على الاتفاق السياسي.

ودعا الوفدان، رئيسي اللجنتين لأن يقوما وبروح من الشراكة ورعاية من الممثل الخاص للأمين العام بتنظيم طرائق اجتماعاتهما.

وفي هذا السياق، اتفق الوفدان على أن تكون النقاط التالية من ضمن المناقشات الشاملة الخاصة بتعديل الاتفاق السياسي.

-إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتحديد اختصاصاته بحيث يتم تقليصهم إلى ثلاثة أعضاء ويكون منفصلاً عن الحكومة.

-الإسراع بتحديد الموعد لتشكيل لجنة من خمسة أعضاء من مجلس النواب وخمسة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة للنظر في موضوع الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور والنظر في العودة إلى الشرعية الدستورية وبعض على المجلسين لإقراره.

-توحيد الجيش الليبي تحت السلطة المدنية وضمان الطبيعة المدينة للدولة.

-النظر في التحاق جميع أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ليكونوا جزء من مؤسستهما.

-معالجة حق العودة الآمنة للمهجرين والنازحين في الداخل والخارج إلى ديارهم، وإعادة الأعمار التنمية .