أخبار ليبيا 24 – خاص

يفكر أحد نجوم نادي ريال مدريد الإسباني، في احتمالية الانضمام إلى الغريم التقليدي برشلونة، مع اقترابه من الرحيل عن “سانتياجو برنابيو”.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن الكولومبي جيمس رودريجيز، صانع ألعاب ريال مدريد لا يمانع الانضمام إلى برشلونة في المستقبل، ولذلك يرفض إضافة بند في عقده حينما يرحل عن البلانكوس، يمنعه من اللعب للنادي الكتالوني.

ووضع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بنودا في عقود بيع أنخيل دي ماريا وجوانزالو هيجواين ومسعود أوزيل تمنعهم من التوقيع لبرشلونة، وهو ما يرفضه رودريجيز.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الملكي مستعد للتخلي عن لاعبه رقم “10” في الوقت الذي يفاوضه مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويقف رودريجيز، صاحب الـ 25 عامًا، على حافة الرحيل عن قلعة “سانتياجو برنابيو” بعد مشاركته في 13 مباراة فقط أساسيًا في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وعدم اقتناع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي به، لدرجة إخراجه من قائمة نهائي دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس الإيطالي.