أخبار ليبيا24- خاص

في إطار الاتفاق بين مصلحة الآثار الليبية وجامعة درهام البريطانية لتطوير الباحثين الأثريين في مجال التوثيق والمسح الأثري ت

انطلقت أعمال الدورة التدريبية لباحثي الآثار في مدينة المحرس في الجمهورية التونسية بولاية صفاقس وتستهدف الدورة التي تستمر حتى نهاية شهر مايو الجاري فريقاً من ليبيا وآخر من تونس ويتم تدريبهم بالموقع الأثري “يونقا” بمدينة المحرس.

وخصص الأسبوع الأول من الدورة التدريبية التي تستمر شهراً إلى أربعة أسابيع للمسح الميداني والتوثيق باستخدام التوتل استيشن (Total station) والجيوفيزك، وتصنيف الفخار واستخدام GPS في التوثيق وكيفية إعداد قاعدة البيانات باستخدام GIS.

وخصص الأسبوع الثاني للتدريب على برنامج التصوير المساحي ثلاثي الأبعاد والأسبوع الثالث سيخصص لكيفية إدارة المواقع والاستفادة منها وتوظيفها وإعداد قاعدة البيانات والأسبوع الأخير سيتم تخصيصه للعمل الميداني لبرنامج الجيوفيزك.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمسح والتوثيق فيي مصلحة الآثار الليبية ناصر الحراري بأنه سيتم استكمال العمل بتطبيق كل ما تم التدرب عليه في ليبيا ضمن مشروع متكامل تم إعداده من قبل إدارته.