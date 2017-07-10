أخبار ليبيا 24 – خاص

أبدى مدير عام ميناء طبرق قبطان غيث التهامي، أستغربه من قيام الشرطة العسكرية صباح لأحد، بمداهمة السفن التركية داخل الميناء بدون إذن مسبق.

وعبر التهامي، عن رفضه للتصرف الذي قام به رجال الشرطة العسكرية صباح اليوم بدخول الميناء وهم مسلحين ومداهمتهم للسفينة التركية “تنور” وسحب جوازات القباطنة بطريقة غير قانونية.

وقال التهامي لـ”أخبار ليبيا 24″، إن هذه السفينة تعتبر دولة مهما كانت جنسيتها وتهمتها ونحن لا نرفض التحقيق أو الاستفسار من أي جهة أمنية كانت ولكن بالطرق القانونية المعتادة وليس بالطريقة التي حدثت اليوم.

وأضاف “لدينا خطابات سابقة وجهناها للقيادة العامة للجيش ولكل الجهات الأمنية لكي تتخذ الإجراءات المطلوبة للتحقيق مع أي سفينة ونحن نرحب بالإجراءات القانونية ونقف معها ونسهل لها الطريق للوصول والدخول والتحقيق” .

ولفت مدير ميناء طبرق البحري، أن الشرطة العسكرية اتهمت السفينة التركية بأنها تهرب وقود، ولكن الحقيقة أنها تنقل مادة التنر المسموح بتصديرها، وهذه المادة تصنع في طبرق بإجراءات رسمية متبعة.

وأكد التهامي، أن الميناء منفذ دولي ذو سيادة يجب أن يحترمها الجميع ويقدرها الكل، وبه كل الإدارات من الجمرك والجوازات وكل الأجهزة الأمنية موجودة والمسؤولية جماعية .