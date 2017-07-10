أخبار ليبيا 24 – خاص

يستعد الطفل ليث عبدالسلام خميس، والذي يبلغ من العمر سنتان ونصف، للمسابقات القادمة داخل الأحواض بإشراف والده السباح السابق عبدالسلام خميس والذي يندرج من عائلة كلها سباحين ومعروفة لدى سكان مدينة طبرق .

وقال والد ليث في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″، إن ليث باشر بالتدريبات اليومية في السباحة بحوض السباحة بفندق دار السلام لتدريبه للخوض في المسابقة القادمة تحت إشراف الإتحاد الفرعي للسباحة في طبرق والذي ينطلق الشهر المقبل.

وأوضح أن ليث يجب أن يشارك في مسابقة الــ 50 متر حتى يتسنى له لمشاركة في التصفيات القادمة، مضيفًا “حاليًا أكثف التدريبات لأبني ليث للمشاركات القادمة ليسجل أسمه وبذلك يسمح له بالمشاركات ليكون ليث أصغر سباح في ليبيا”.

وأكد السباح السابق، أنه يقوم حاليا بتدريب عدد كبير من السباحين من سن 7 سنوات إلى سن 13 سنة بإشراف نادي المنار البحري وبرعاية فندق دار السلام .