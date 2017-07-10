أخبار ليبيا24- خاص

باشرت كتيبة الاقتحام الأولى، الشرطة العسكرية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، منذ يومين في الإجراءات الخاصة بمنح تصريحات الدخول لمنطقتي الصابرى، وسوق الحوت.

وأعلنت الكتيبة بحسب المكتب الإعلامي للمواطنين المعنيين بضرورة التوجه إلى مقر الكتيبة الكائن في السلماني بالقرب من جزيرة الجرات، بجانب مدرسة صالح بويصير.

وشددت الكتيبة على أن يكون طالبي تصاريح الدخول لمنطقتي الصابري وسوق الحوت مرفقين بما يفيد ملكيتهم للمنزل، أو السيارة، وفي حالة فقدان مستنداتهم الثبوتية عليهم التوجه نحو محرر عقود وإحضار إقرار باسم طالب تصريح الدخول وإثبات بأنه فقد أوراقه ومستنداته الشخصية، في النزوح أو أي كان وأنه لا يملك منها شيء، ويتعهد على ذلك.