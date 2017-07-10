أخبار ليبيا 24 – خاص

شن عناصر قسم البحث الجنائي أجدابيا اليوم الأحد، حملة مفاجأة على المتسولين وسط المدينة.

وقال رئيس وحدة التحريات بالقسم المقدم عبد الكريم عيسى – إن بالتعاون مع وحدة الظواهر الهدامة بالقسم، تم شن حملة أمنية موسعة ومفاجأة على المتسولين وسط مدينة أجدابيا.

وأضاف عيسى – “تم ضبط عدد أربع نساء من الجنسية المصرية، وبحوزتهم مبلغ مالي مجمع من خلال عملية التسول وسط المدينة”.

وأوضح المقدم عبد الكريم عيسى – أن هذا العمل لا يدخل في إطار اختصاص قسم البحث الجنائي أجدابيا ولكن الدافع الوطني هو من قادنا إلى ضبط هؤلاء المتسولين.

وبين المقدم عبد الكريم عيسى – أن الحملة الأمنية على المتسولين وسط مدينة أجدابيا مستمرة، مشيراً إلى أنها ستشمل المناطق التي تتبع الحدود الإدارية لمديرية أمن أجدابيا حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة التي تشكل خطراً على المواطنين وعلى الأمن القومي.