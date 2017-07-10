أخبار ليبيا24- خاص

زار الحاكم العسكري درنة بن جواد رئيس الأركان اللواء عبدالرازق الناظوري صباح أمس الأحد مستشفى المرج التعليمي للاطلاع على الأوضاع في المرفق الصحي.

والتقى الناظوري خلال الزيارة مدير مستشفى المرج و مدارء الإدارات و العاملين في المستشفى حيث قام الحاكم العسكري بجولة تفقدية في بعض أقسام المستشفى المختلفة.

واستمع الحاكم العسكري لشرح وافي من قبل الإدارة عن المشاكل المختلفة من نقص التمريض وتعطل الحوالات المالية للأجانب وبعض المشاكل الفنية والأعطال.

وتعهد الناظوري بالسعى لحلحة المشاكل التي تعاني منها المستشفى معربًا عن دعمه الكبير و الكامل لهذا المرفق الحيوي المهم في هذا الوقت العصيب والصعب.

وأكد الحاكم العسكري على ضرورة تعاون كل الجهات والمؤسسات في المدينة لعدم عرقلة وتسهيل عمل هذا المرفق الحيوي .