أخبار ليبيا24- خاص

عقد مدير إدارة المتابعة وضمان الجودة في بلدية بنغازي والمكلف برئاسة لجنة استثمار الأكشاك داخل المدينة المهندس عادل الدرسي، اجتماعاً موسعاً مع أعضاء اللجنة الفنية لتنظيم نشاط استثمار الأكشاك.

واستعرض في هذا الاجتماع البنود المُتفق عليها في اجتماع سابق، وعملاً بالقرار 94 لسنة 2017 الصادر عن عميد البلدية عبد الرحمن العبار، والقاضي بتشكيل لجنة فنية لتنظيم نشاط واستثمار الأكشاك داخل مدينة بنغازي .

وخلُص الاجتماع بالتأكيد على تنفيذ القرار رقم 89 لسنة 2017 المشار إليه بشأن إلغاء العقود الصادرة من مصلحة الأملاك العامة، وضرورة مراجعة مصلحة التخطيط العمراني وذلك لاعتماد وضعية الأكشاك فنياً.

وشدد أعضاء اللجنة بأن تكون أولوية التخصيص لأصحاب الأكشاك التي تم إزالتها باعتبارها غير مطابقة للشروط الفنية، واعتماد مواقع جديدة لهم ومعتمدة فنياً من مصلحة التخطيط العمراني .

يشار إلى أن لجنة استثمار الأكشاك داخل مدينة بنغازي، مُشكلة من مسؤول قطاع الإسكان والمرافق، ومدير مديرية أمن بنغازي، ومدير مكتب مصلحة أملاك الدولة، رئيس مصلحة التخطيط العمراني، رئيس جهاز الحرس البلدي ،رئيس لجنة إزالة المباني المخالفة للمخطط العام.