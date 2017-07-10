أخبار ليبيا 24 – خاص

العودة ليست سهلة، هناك عدة عوائق تواجه سكان منطقة الصابري شمال مدينة بنغازي، تحول دون تمكنهم من البدء بإعادة صيانة منازلهم، استعدادًا للعيش بداخلها من جديد.

وينتظر سكان مناطق الصابري ووسط البلاد، أن تعمل الجهات المختصة على التخلص من المياه الراكدة وانتشال الجثث والقضاء على الكلاب الضالة والقوارض والحشرات، ورش تلك المناطق بالمبيدات، وذلك لتأهيلها لعودتهم.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة بنغازي وليد الهلالي أكد لـ”أخبار ليبيا 24″، أن اللجنة المتخصصة التي شُكلت برئاسته لتقيم الوضع البيئي لمناطق الصابري وقنفودة ووسط البلاد، قدمت المقترحات لمعالجة المشاكل البيئية لتلك المناطق للمجلس البلدي بنغازي.

وأضاف الهلالي، أن اللجنة حددت مصادر التلوث والنتائج المتوقعة والحلول التي يمكن إتباعها، موضحًا أن منطقة الصابري تعاني من ركود المياه ونمو الطحالب بداخلها، وذلك نتيجة تضرر شبكة المياه من القذائف مما تسبب في تسرب المياه وركودها، إضافة إلى مياه الصرف الصحي للمناطق المأهولة القريبة والتي تصب جميعها في الصابري.

ولفت الهلالي إلى أن المياه الراكدة تعتبر بيئة مناسبة لتكاثر البعوض والذباب، مؤكدًا على ضرورة سحب هذه المياه عن طريق شركة المياه والصرف الصحي، ورش المنطقة بالمبيدات المطلوبة من قبل شركة الخدمات العامة، ومكافحة القوارض والكلاب الضالة، وانتشال الجثث الموجودة بالمقابر العشوائية، والرش في مكانها، منوهًا إلى أن الهيئة العامة للبيئة عملها استشاري رقابي وليس تنفيذي، أي عرض المشكلة وتقديم الحلول فقط.

وأكد أن الأطعمة الموجودة في منازل المواطنين بالمنطقة لم تعد صالحة للاستهلاك البشري، داعيًا سكان تلك المناطق عند العودة لمنازلهم، إلى استعمال القفازات والكمامات أثناء تنظيفها.

وتحررت مناطق الصابري ووسط البلاد في الخامس من يوليو عام 2017، من بقايا الجماعات الإرهابية والتي أصبحت في وضع مهين أمام القوات المسلحة، بعد تضيق الخناق عليها.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير ركن خليفة حفتر الأربعاء الماضي، تحرير آخر معاقل تحصن الإرهاب بمدينة بنغازي، وانتصار القوات المسلحة على براثن الإرهاب.

مناطق الصابري ووسط البلاد دارت داخل شوارعها المعارك المسلحة على مدار أكثر من عامين، حيثُ بدأت القوات المسلحة رحلة القضاء على الإرهاب بداخل تلك المناطق منذ شهر ديسمبر عام 2014.

ولم يترك الدواعش هذه المناطق إلا بعد تلغيمها بالكامل لعلمهم المسبق بالهزيمة التي سوف يقع بها عناصرهم، إلا أن الظروف البيئية التي تعاني منها الصابري قد تعيق صنف الهندسة العسكرية من أداء عمله بالوجه المطلوب، خاصة نتيجة ارتفاع منسوب المياه الراكدة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم صنف الهندسة العسكرية رئيس عرفاء وحدة علي العوامي لـ”أخبار ليبيا 24″، أن ارتفاع منسوب مياه المستنقعات ببعض الأماكن يحول دون تمكنهم من تفكيك الألغام، لافتًا إلى أن المستنقعات ذات الارتفاع البسيط يقوم أفراد الهندسة بالدخول فيها لتفكيك الألغام.

وأضاف أن ألغام الأفراد تطفو فوق المستنقعات مما قد يسهل على أفراد الهندسة العسكرية من تفكيكها بعد صيدها بواسطة الشباك أو الخطاف.

وبينما يتأهب سكان المناطق المحررة مؤخرًا من تنظيم داعش الإرهابي، للعودة لمنازلهم بعد رحلة نزوح دامت ما يقارب من العامين ونصف، يبقى التخوف من تلوث البيئة من مخلفات الحرب والمستنقعات والحشرات التي تتغذى عليها، ودفن الجثث بشكل عشوائي، بمثابة الكابوس، وذلك لدراية الكثيرين بخطورة الأمراض الفيروسية والبكتيرية والطفيلية التي قد تنتج جراء هذا التلوث.