أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت عناصر الحرس البلدي المرج، من القبض على عدد من العمالة الوافدة من الجنسية السودانية وهم في حالة سكر.

وقال رئيس مركز الحرس البلدي عقيد محمد صالح لـ”أخبار ليبيا 24″، إن “عملية القبض جاءت بعد أن تقدم أحد المواطنين بشكوى ضد ورشة لتصليح السيارات متهما إياهم بإتلاف السيارة، وعلى الفور قامت عناصر المركز بالتوجه للمكان المذكور وقد وجدنا العمالة من الجنسية السودانية في حالة سكر”.

وأضاف صالح، أن “مكان الورشة تم تفتيشه لإثبات الواقعة، وعثرنا داخلها على مصنع للخمور، وضبطنا عدد كبير من الشاشات وأجهزة الحاسب الآلي، وتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني”.

وأكد صالح، أن هذه القضية فيها شق جنائي وهو حيازة الخمور وتعاطيها وهو من اختصاص البحث الجنائي وسوف يتم استكمال القضية عن طريقهم، وقد أنهينا عملنا فيما يخص شكوى المواطن ضد ورشة إصلاح السيارات وسلمنا القضية للنيابة العامة.

يشار إلى أن مركز الحرس البلدي المرج يقوم بحملة ضد العمالة الوافدة التي تعمل بالمحال التجارية بعد قرار منعهم من ممارسة العمل التجاري من قبل عميد بلدية المرج واستبدالهم بالعمالة الوطنية، كما يقوم المركز بحملة على المحال التجارية التي لا يوجد بها رخصة تجارية وتم إقفال عدد 16 محلًا بدون رخصة وتم أخذ تعهد من أصحاب هذه المحال باستخراج رخصة في غضون عشرة أيام.