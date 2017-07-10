أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط بالمناطق الوسطى والشرقية عادل بن دردف، وصول الناقلة البحرية “لندير” ظهر الأحد، إلى ميناء الرصيف النفطي مرسى البريقة قادمة من الزاوية.

وأوضح بن دردف، أن الناقلة محملة بــ 10,100 طن متري من وقود البنزين، أي ما يعادل 13 مليون لتر بمعدل 85 ألف برميل.

وأضاف بن دردف، أنه تم الشروع بعمليات التشغيل وضخ المنتج الساعة 06:30 مساءًا بخزان المستودع الذي يتسع لـ 2 مليون لتر فقط وقد جرى التعاون مع شركة سرت لتصنيع النفط والغاز باستعمال أحد خزانات الشركة والذي يحوي 4 مليون لتر تمهيدا لتحويل عامة الكمية إلى خزانات مستودع رأس المنقار بنغازي.