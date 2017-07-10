أخبار ليبيا2- خاص

خطف الأهلي طرابلس التأهل لدور الربع نهائي من بطولة الأندية الأفريقية الأبطال عقب تعادله مع الزمالك المصري بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد في ملعب برج العرب في الإسكندرية.

افتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 14 عبر باسم مرسي، وعدل الأهلي طرابلس عن طريق محمد الغنودي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني من علامة الجزاء

وضاعف امبيدي النتيجة لأبناء طلعت يوسف في الدقيقة 69 بعد كرة جميلة من امبيدي تجاوزت حارس المرمى من مسافة طويلة وعاد الزمالك ليعدل الكفة برأسية في الدقيقة 75 .

وتأهل الأهلي طرابلس للدور الربع نهائي لأول مرة في تاريخه بعد أن جمع 9 نقاط وحل ثانياً في مجموعته فيما غادر الزمالك المسابقة بعد أن تذيل المجموعة برصيد 6 نقاط .