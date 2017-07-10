أخبار ليبيا 24 – حاص

اسدل الستار بشكل رسمي عن دور المجموعات لمسابقة ابطال افريقيا لكرة القدم وتم التعرف على الفرق التي تأهلت للدور الربع النهائي من المسابقة الافريقية العريقه لتسجل البطولة تفوق عربي كبير بتأهل 6 فرق عربية للدور القادم فيما تأهل وفريقان افريقيان فقط للدور ذاته .

وكانت فرق الاهلي المصري والاهلي طرابلس الليبي والوداد المغربي وإتحاد العاصمة الجزائري والترجي والنجم الساحلي التونسيان إضافة الى ماميلودي صن داونز وفياريو فيرو دا بيرا الموزمبيقي قد عبور دور المجموعات.

وسيمثل تونس فريقان خلال الدور الربع نهائي بعد تأهل كل من الترجي والنجم الساحلي ليكون صاحب التمثيل الاكبر في دور ربع نهائي .

وبالعودة الى الجولة الأخيرة من دور المجموعات نجد أن الفوز سجل في 4 مباريات فيما سجل التعادل في مباراتين .

وكان الترجي قد سجل الفوز الاكبر خلال الجولة بعد اكتساحه لسانت جور الاثيوبي برباعية نظيفة فيما حقق اتحاد العاصمة فوز بنتيجة 4-1 لتسجل المباراة اكبر عدد من الاهداف خلال الجولة .

وسجل خلال الجولة 20 هدف منها 10 اهداف في الشوط الاول و10 هدف في الشوط الثاني ولم يفلح فريقا زناكو الزامبي و وسانت جورج الاثيوبي في تسجيل الاهداف خلال الجولة .