أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتحت شركة ألمافيفا اليوم الأحد، فرعًا جديدًا لها في مدينة طبرق، لمنح التأشيرة الإيطالية.

وقال مدير مكتب الشركة بطبرق، سليمان النعاس في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″، إن المكتب باشر عمله لمنح التأشيرة الإيطالية “تشنقن” من مدينة طبرق.

وأوضح النعاس، أن “الإجراءات المطلوبة هي تعبئة النموذج ودفع القيمة المالية المقررة والتي لا ترد في حال عدم الحصول على التأشيرة، وكذلك التبصيم، ليتم إرسال هذه الإجراءات إلى السفارة الإيطالية في طرابلس والموافقة من عدمها لا تخصنا”.

وأضاف النعاس “نسجل يوميًا 12 مواطنًا، والبداية كانت جيدة ومشجعة بحضور عميد بلدية طبرق المكلف فرج ياسين والعديد من الشخصيات المهمة التي شجعتنا لفتح المكتب لتقديم التأشيرة بكل يسر وسهولة للمواطنين بالمنطقة الشرقية” .

وتابع “علاقتنا بالسفارة الإيطالية في طرابلس تكمن في إرسال طلبات المواطنين بصورة قانونية منظمة ومسؤولين على الإجراءات المقدمة ونحن لسنا فرعاً للسفارة ولا القنصلية الإيطالية ولكننا مكتب معتمد في مدينة طبرق”.

الجدير بالذكر أن ألفافيفا مقرها الرئيسي في تونس ولديها فروع كثيرة في أغلب الدول .