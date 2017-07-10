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مع اقتراب هزيمته تزداد وحشية تنظيم “داعش” الإرهابي وعندما لا يقوى على القوات الوطنية يستقوي على الضعفاء والعزل ويستخدم أشنع الجرائم ضد البراءة والإنسانية وأطفال ونساء المسلمين المدنيين.

وأكد اللواء في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي سامي العريضي أن “تنظيم داعش الإرهابي يلجأ للعمليات الانتحارية لوقف تقدم القوات العراقية في الموصل”.

وقال العريضي لقناة “العربية” الإخبارية إن “مقاتلي التنظيم الإرهابي ينتظرون وصول القوات العراقية إليهم ثم يفجرون أنفسهم، ولا يستطيعون فعل شيء أكثر من هذا”.

وأضاف اللواء أنهم يتقدمون لعرقلة القوات وليس للتشبث بأرض أو استعادة مواقع أخرى لأن نهايتهم واضحة للجميع وهم مقتنعون أن هذه هي نهايتهم.

وأشار المسؤول الأمني العراقي أيضا إلى أن مقاتلي “داعش” يفجرون على نحو متزايد مواد ناسفة بين المدنيين الفارين صوب قوات الأمن بل إنهم يستخدمون النساء دروعا بشرية.

وتواصل القوات العراقية خوض معاركها لطرد تنظيم داعش الإرهابي من آخر مواقعه في المدينة القديمة غرب الموصل، حيث لا يزال نحو 20 ألف مدني عالقين وسط ظروف خطيرة جدا ويستخدمهم هذا التنظيم المجرم كدروع بشرية.

وأعلنت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في العراق أن ما يصل إلى 20 ألف شخص ما زالوا عالقين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في المدينة القديمة، غرب الموصل.

وتابعت “هم في خطر كبير خاصة إن إرهابيي داعش ما زالوا يستهدفون المدنيين بشكل مباشر إذا حاولوا المغادرة”، وهذا المشهد نفسه في سوريا وفي كل أرض يسحق فيها تنظيم داعش الخبيث والإجرامي المدنيين الضعفاء.

وأعلن التلفزيون السوري في الأيام الأخيرة أن انفجاراً وقع في محطة حافلات في مدينة حماة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية غرب البلاد.

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية أن انتحارياً من داعش قتل امرأتين وأصاب تسعة أشخاص آخرين في مدينة حماة في ثاني هجوم من نوعه هذا الأسبوع في مدينة تخضع لسيطرة القوات الحكومية، مشيرة إلى أن المهاجم فجّر حزاماً ناسفاً في محطة للحافلات جنوب غربي المدينة.