أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت صفحات تابعة للجماعات الإرهابية، مقتل الإرهابي المدعو توفيق الدرسي، القائد الميداني في تنظيم أنصار الشريعة المنحل في محور الصابري بمدينة بنغازي.

وأوضحت الجماعات الإرهابية، أن المدعو توفيق الدرسي قُتل خلال مواجهات مع القوات المسلحة العربية الليبية في منطقة الصابري خلال الأيام القليلة الماضية.

يشار إلى أن الدرسي كان مسجل ضمن سجلات جهاز الأمن الداخلي والخارجي تحت تصنيف قضايا “جهاد” كونه أقنع المدعو “سعيد محمد خليفة” بالسفر إلى دولة العرق و الجهاد بها.

وكما أن الدرسي حاول الدخول إلى العراق عن طريق دولة سوريا غير أن السلطات السورية ألقت القبض عليه، ورحلته إلى ليبيا وتم عرضه على نيابة أمن الدولة التي أخلت سبيله.

وشارك الدرسي في صفوف المعارضة المسلحة التي أطاحت بنظام القذافي عام 2011، وكان ضمن تشكيل مليشيا سرايا راف الله السحاتي، وأنشق عنها وانضم إلى تنظيم أنصار الشريعة عام 2012، وشارك في القتال ضد القوات المسلحة قبل إطلاق عملية الكرامة وأصيب في مواجهات معها، وغادر للعلاج في تركيا عن طريق مدينة مصراتة وبعد استكمال علاجه عاد مجدداً إلى بنغازي.

وكان من ضمن قيادات الجماعات الإرهابية خلال العمليات العسكرية في غرب بنغازي بمحوري القوارشة وقنفودة، حيث أصيب هناك، وتمكن من الفرار إلى منطقة الصابري حيث لقي مصرعه فيها.