أخبار ليبيا 24-خاص

نظم مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان “دعم” أمس السبت في العاصمة التونسية تونس مائدة مستديرة للنقاش حول مسودة دراسة أعدها المركز عن الدستور في كل من دول ليبيا، تونس ومصر وذلك فيما يخص حقوق الإنسان والدساتير-إشكالية الصناعة والتطبيق.

وقد قام بادارة المائدة كل من رئيس مجلس ادارة مركز دعم مختار الطريفي والمدير التنفيذي محمد عمران، فيما قام الباحث رجب سعد بعرض الجزء الخاص بليبيا في الدراسة وتولى الباحث أحمد فوزي الجزء الخاص بمصر.

من جانبه عرض الجزء الخاص بتونس في الدراسة كل من المدير التنفيذي لمركز دعم محمد عمران ومنسق تونس-ليبيا في المركز سالم غالب.

وقد شهدت المائدة المستديرة مشاركة شخصيات سياسية وقانونية وناشطين مدنيين من الدول الثلاث من بينهم عضو الهيئئة التأسيسية للدستور في ليبيا إبتسام بحيح والمرشح السابق للإنتخابات الرئاسية في مصر خالد علي.

الجدير بالذكر إن مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان “دعم” وهو مركز شبه إقليمي يقوم وبشكل متواصل بإقامة الورش والمؤتمرات التي تهتم برفع مستوى العملية الديمقراطية في الدول الثلاثة.