أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة بنغازي الأمل للأعمال الخيرية محمد جعودة، إن المؤسسة سلمت عدد 6 مكيفات حجم كبير (دولاب) لمركز بنغازي الطبي في إطار المساهمة لحل بعض المختنقات التي يمر بها من مشاكل في التكييف المركزي، خاصة في غرف العنايات.

وأوضح جعودة، أن المكيفات تم توزيعها داخل المركز كالتالي:

– عدد 2 مكيف قوة 36 لعناية الأطفال.

– عدد 1 مكيف قوة 48 لعناية قسم الجراحة.

– عدد 1 مكيف قوة 48 لقسم الأورام.

– عدد 1 مكيف قوة 48 لقسم البيانات والمعلومات.

– عدد 1مكيف قوة 60 لقسم عناية الرجال.

من جانبها، تقدمت اللجنة الإدارية بمركز بنغازي الطبي بشكر وامتنانها إلى مؤسسة بنغازي الأمل لتبرعهم بعدد 6 مكيفات لمركز بنغازي الطبي والتي من شأنها المساهمة في تخفيف آلام المرضى.

وتوقفت وحدة التكييف المركزي بمركز بنغازي الطبي في الثاني من شهر يوليو الجاري، عن العمل نتيجة لتأخر إنجاز أعمال الصيانة المعتادة وعدم توفر قطع الغيار اللازمة، بحسب مصادر من داخل المركز.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمركز الطبي خليل قويدر، أن الشركة المساندة الموكل إليها صيانة معظم أجهزة المركز لم تتقاضى مستحقاتها المالية منذ شهور، وأن التكييف المركزي الذي توقف الفترة الماضية كان يحتاج إلى صيانة دورية، لافتًا إلى أن الميزانية المخصصة للمركز منذ العام 2013 “منقطعة”.