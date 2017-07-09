أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير ركن خليفة حفتر مساء السبت، مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها وذلك فور وصوله إلى الإمارات هذا اليوم.

وقدم آل نهيان تهانيه بمناسبة تطهير مدينة بنغازي من التنظيمات الإرهابية، متمنيا التوفيق والنجاح للشعب والقوات الليبية الوطنية في تحقيق المزيد من الانتصارات على التطرف والإرهاب وتطهير كافة أرجاء ليبيا من هذه الآفة المدمرة لمقدرات الأوطان وحياة وأمن واستقرار الشعوب.

وأكد آل نهيان، وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الشعب الليبي، ودعم خياراته وتطلعاته في حياة مستقرة وآمنة، معربًا عن أمله في توحيد كلمة الشعب الليبي من أجل المصالح الوطنية الليبية العليا.

وشدد، على أن موقف دولة الإمارات الواضح تجاه استقرار ليبيا وأمان شعبها هو الموجه الأساسي لسياستنا في هذا القطر العربي الشقيق.

من جانبه، أعرب القائد العام المشير خليفة حفتر عن شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة على وقوفها إلى جانب الشعب الليبي من أجل تحقيق أمنه واستقراره.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء – مجالات التعاون الثنائي ومجمل القضايا الإقليمية والدولية والتطورات الراهنة في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالجهود والتنسيق المشترك بين البلدين بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية في محاربة التطرف والعنف وتنظيماتهما وتشكيلاتهما الإرهابية.