أخبار ليبيا24- خاص

حققت القوات المسلحة العربية الليبية انتصارًا كبيرًا في مدينة بنغازي بعد معارك استمرت مايقارب الثلاثة أعوام ضد الجماعات الإرهابية التي كانت تسعى لإعلان المدينة ولاية تابعة لدولتهم المزعومة بقيادة المدعو أبوبكر البغدادي الذي بات هو الآخر هاربًا مطاردًا في العراق بعد خوض المعارك الأخيرة ضد التظيم في الموصل، ومعارك تحرير مدينة الرقة في سوريا عاصمة “داعش”.

ضريبة كبيرة قدمتها القوات المسلحة مدعومة بالقوات المساندة وبقاعدة شعبية كبيرة من الليبيين حتى تم تحرير المدينة التي عاثت فيها هذه الجماعات الإرهابية قتلا وتنكيلا بعسكرييها وإعلامييها والنشطاء والحقوقيين إلى أن أعلن القائد العام المشير خليفة حفتر الحرب ضدهم لتخليص المدينة من شرهم.

استعملت التنظيمات الإرهابية في هذه الحرب كافة أنواع الأسلحة وكل أنواع الترهيب لمحاولة إحباط تقدم القوات المسلحة التي ينقصها الدعم والإمكانيات نحو مناطق سيطرتهم وتمركزاتهم في أحياء وضواحي بنغازي، إلا أن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، ورغم القتل ذبحًا وسحلًا والتنكيل بجثامين الجنود ترهيبًا لهم لم تجدي كل هذه الأفعال الدنيئة نفعًا بل مازادتهم إلا عزيمة وإصرارًا على دحر هذا التنظيم والقضاء عليه تمامًا.

تحرير مدينة بنغازي هي ساعة صفر وإعلان انتهاء كافة التنظيمات الإرهابية بمختلف توجهاتها في ليبيا، وبإعلان التحرير ستنتهي تدريجيًا هذه التنظيمات وستنحل وسيكون أفرادها مابين مطاردين وهاربين أو مسجونين، تحرير هذه المدينة – بنغازي – قلب موازين وحسابات هذه الجماعات الإرهابية وداعميها ومؤيديها، وحطمت أحلامهم وبعثرتها، إذ أن أهالي المدنية أعلنوا منذ البداية رفضهم لهذه الجماعات المتشددة على اختلافها بل أن جزء منهم محامون مهندسون حرفيون معلمون طلبة عاطلون شيبًا وشبابًا شاركوا القوات المسلحة في حربها ضد “داعش” الإرهابي تركوا كل شيء وتوجهوا لميادين القتال لتحرير مدينتهم من رجس الإرهاب وشره.

انطلقت المعارك ضد الإرهاب في مايو من العام 2014 واشتد وطيسها وجولاتها فكانت القوات المسلحة التي بدأت القتال بعدد قليل من المقاتلين والعتاد والأسلحة التي تعتبر شخصية لكافة الجنود عسكريين كانوا أم مدنيين تتقهقر أمام ضربات الإرهابيين الذين يملكون أحدث أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، فضلًا عن حصولهم على دعم قوي بالأموال والمقاتلين والسلاح وهوجمت معسكرات القوات المسلحة وهدمت، ورفعت راياتهم السوداء على بعض المباني وتحولت المعارك إلى بنينا ومرتفعات الرجمة، وهناك استبسل جنود القوات المسلحة والقوات المساندة أمام الإرهابيين الذين كان هدفهم منطقة بنينا وقاعدتها الجوية كما ذكر زعيمهم آنذاك المدعو “محمد الزهاوي” ودارت الدوائر عليهم وضاق الخناق وبدأت الجماعات الإرهابية المتحدة رغم اختلافها الفكري تتراجع وتفقد مواقعها وتمركزاتها والقوات المسلحة تتقدم، ومن هناك من على أسوار بنينا التي كانت عصية عليهم انتقلت المعارك إلى الليثي وقنفودة والصابري والبلاد وشيئًا فشيئًا تمكنت القوات المسلحة من تحرير المناطق التي تحصنت بها الجماعات الإرهابية إلى أن حوصرت أخيرًا في أجزاء من منطقة الصابري وسوق الحوت حتى تم القضاء عليهم وأعلن القائد العام للقوات المسلحة مشير ركن خليفة حفتر تحرير مدينة بنغازي من الإرهابيين.

انتصار بنغازي ونبأ تحرير المدينة استقبله الليبيون بالأفراح والتبريكات والألعاب النارية والمظاهرات في الساحات والميادين والشوارع وأطلقوا العنان لأبواق سياراتهم ولحناجرهم للتعبير عن فرحتهم بهذا النصر الذي طالما انتظروه ورفع بعضهم صور للشهداء الذي استشهدوا خلال معركة الكرامة ضد الإرهاب وكأنهم يخبرونهم أن دمائهم لم تذهب هباء وأن الإرهاب انتهى في مدينتنا.