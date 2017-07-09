أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث رئيس الأركان العامة، الحاكم العسكري درنة – بن جواد اللواء عبدالرازق الناظوري أمس السبت، مع المجلس البلدي تاورغاء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني بالبلدية، قضية العودة إلى مدينتهم، وما توصلت إليه لجنة الحوار.

وأكد الناظوري، أن تاورغاء لن تعود إﻻ بكرامة وتحت الشرعية، وأن القوات المسلحة قادمة لتحرير كافة المدن المختطفة ممن وصفها بالعصابات الإجرامية، وأنه سيتم تطهيرها.

ووعد الناظوري، بتقديم الدعم لبلدية تاورغاء والكتيبة 114 التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، وحلحلة مشكلة المرتبات الموقوفة وأزمة السيولة التي يعاني منها نازحي تاورغاء.