أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش مكتب النشاط المدرسي بقطاع التعليم ببلدية المرج، الملاك الوظيفي وكيفية إعادة تسكينه بالمكتب وإصدار التعليمات الخاصة بالحضور والانصراف.

وجاء ذلك خلال اجتماع حضره مسؤول قطاع التربية والتعليم ببلدية المرج ومدير مكتب المتابعة بالقطاع ومدير مكتب النشاط المدرسي بالقطاع ورؤساء الوحدات بمكتب النشاط المدرسي بالبلدية.

وتطرق الاجتماع، مناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه المكتب والوحدات التابعة له، ومناقشة توفير الاحتياجات الضرورية لتسيير المكتب.

وتناول الاجتماع، مناقشة كيفيه تكريم الطلاب الفائزين علي مستوي التجمع في الأنشطة المدرسية خلال العام 2017 قبل بداية العام الدراسي الجديد.