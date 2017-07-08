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أعلن المدير الفني للزمالك ،البرتغالي إيناسيو، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الأهلي طرابلس في التاسعة من مساء الأحد المقبل في برج العرب في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

واستبعد المدرب البرتغالي طارق حامد للإيقاف ومحمد مسعد وعلي فتحي، بسبب عدم قيدهما أفريقيا، إلى جانب الصاعد محمد أحمد كماتشو.

وكان إيناسيو، قد ضم 26 لاعبا، لمعسكر الإسكندرية، قبل خوض مباراتي الاتحاد السكندري، بالدوري المحلي، والأهلي طرابلس قبل أن يقرر الإبقاء على 22 لاعبا فقط.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى :

أحمد الشناوي، محمود جنش وعمر صلاح.

خط الدفاع:

محمد مجدي، محمود حمدي الونش، علي جبر، أحمد أبوالفتوح، أسامة إبراهيم، حسني فتحي ومحمد ناصف.

خط الوسط :

أحمد توفيق، إبراهيم صلاح، محمود دونجا، معروف يوسف، صلاح ريكو، محمود عبد الرازق شيكابالا، أيمن حفني ومصطفي فتحي.

خط الهجوم:

حسام باولو، ستانلي أوهاتشي، إيمانويل مايوكا وباسم مرسي