أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مكتب الإعلام بنادي الأهلي طرابلس فتحي بورزيزة، أن اللاعب مؤيد اللافي جاهز لخوض مباراة الزمالك يوم غدًا الأحد.

وأوضح بورزيزة لـ”أخبار ليبيا 24″، أن اللاعب خاض الحصة التدريبية مع زملائه يوم الخميس، مشيرًا إلى أن اللاعبين في حالة جيدة وسيغيب فقط اللاعب سالم عبلو بسبب الإصابة.

وسيلاقي ممثل ليبيا منافسه الزمالك الأحد، على ملعب برج العرب في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لمجموعات دوري أبطال أفريقيا باحثًا عن نقطة وحيدة تؤهله للدور القادم، فيما يسعى الزمالك لتحقيق الفوز للتأهل .