أخبار ليبيا 24 – خاص

كلف الاتحاد الليبي لكرة القدم، الخميس الماضي، حسين حبيب رئيسًا للجنة تنظيم المسابقات، وعبد العظيم الشرع أمينًا عامًا للاتحاد.

وقال مدير مكتب الإعلام بالاتحاد، فاتح حبلوص، إن المكتب التنفيذي اجتمع بكل أعضائه، وأسفر هذا الاجتماع عن الكثير من النقاط الهامة، أبرزها تجديد الثقة في الجهاز الفني للمنتخب الأول، بقيادة المدرب الوطني، جلال الدامجة.

ونفى حبلوص، في تصريحات صحفية، الأخبار المتداولة حول التفاوض مع المدرب المصري، حسام حسن.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع إسناد مهمة الناطق الرسمي، للنائب الأول وعضو المكتب التنفيذي، عبد الحكيم الشلماني، بالإضافة إلى الاتفاق على تكليف وسام الإدريسي بمهمة مدير لجنة التسويق، إلى جانب تكليف عضو المكتب التنفيذي، مجدي شعيب، بمهمة دراسة طلبات الأندية الراغبة في الانضمام إلى الجمعية العمومية للاتحاد الليبي.

وأوضح حبلوص، أن الاتحاد قرر تمديد فترة تسجيل اللاعبين إلى 10 أغسطس المقبل، بدلًا من 29 يوليو الجاري.

وتواصل اجتماع المكتب التنفيذي لأكثر من خمس ساعات، وتم خلاله أيضًا تأكيد انطلاق الدوري في موعده المحدد، منتصف أغسطس المقبل.

كما تم تكليف الأمين العام، عبد العظيم الشرع، بالتواصل مع رئيس الاتحاد العام السابق، أنور الطشاني، حول موضوع الديون القديمة المتراكمة، ومراجعتها والتجهيز لإتمام عملية التسليم والاستلام.

وجرى أيضًا استعراض ما توصلت إليه لجنة تفقد الملاعب، بخصوص الملاعب الجاهزة لاحتضان مباريات المسابقات المرتقبة، من أجل اعتمادها، إلى جانب استعراض ما توصلت إليه لجنة تنقيح اللوائح، ومطالبتها بضرورة الإسراع في تقديم تقريرها النهائي.

وتقرر اعتماد يوم 26 من الشهر الجاري موعدًا لاختبارات حكام المنطقة الشرقية، ويوم 29 من نفس الشهر لحكام المنطقة الغربية.