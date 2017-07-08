أخبار ليبيا24- خاص

توفى الطفل سعد امبارك القبائلي الخميس وهو أحد الأطفال المشمولين بالقرار 590 والقاضي بعلاج 17 طفل مصابين بالأورام في مركز الحسين للسرطان في الأردن .

وقال أحد أولياء أمور الأطفال المستهدفين بالقرار رسلان الشاعري “وصل عدد وفيات الأطفال المرضى بالأورام ألى 6 أطفال ،بقي منهم 11 طفلا وصل منهم 4 أطفال فقط إلى الأردن و7 أطفال لم يستطيعوا المجيء بسبب تعطل الاعتماد الذي اختفى وإن صح التعبير بعد تحويله من مصرف الجمهورية إلى بنك وسيط في بريطانيا، والسبب الآخر عدم قدرة أولياء أمورهم على تكاليف السفر والتأشيرة والأقامة والمسؤلين لا حياة لمن تنادي”.

وأضاف الشاعري أنه توفي أيضا الطفل عبدالروف الفاخري الأسبوع الماضي لأن أسرته لم تستطع المجيء للأردن لعجزها عن دفع تكاليف التأشيرة والتذاكر ومصاريف الإقامة.

وفي وقت سابق أكد ولي أمر الطفل عزالدين الشاعري، أحد الأطفال الذي يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان في الاردن، أن برنامج عمليات زرع النخاع “موقوفة في مركز الحسين للسرطان، إلى حين تحويل أموال العلاج”.

وقال “فقط البرنامج التمهيدي الذي يسبق الزراعة من كورسات الكيماوي والإشعاع والتحاليل”، معلقًا: “كأنك في جبهة قتال، تظل خائفًا من كل شيء”.

وطالب ولي الأمر بضرورة إحالة أموال ومخصّضصات علاج أطفال لوكيميا الدم المقرر إجراء عمليات زراعة النخاع لهم، وإحالة منح أسرهم من الوالدين والمتبرعين بالنخاع من أشقائهم.

يشار إلى أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني وافقت في 14 يونيو ، على إيفاد عدد من مرضى الأورام ببنغازي للعلاج في مركز الحسين في الأردن، وكانت بلدية بنغازي طلبت من مرضى الأورام الذين تقدموا في وقت سابق بطلب لغرض العلاج في الخارج، ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن السفر إلى المملكة اﻷردنية الهاشمية، لتلقي العلاج في مركز الحسين للأورام.

وكانت الناشطة في منظمات المجتمع المدني بنغازي، سعاد الغزالي، وجهت نداءً عاجلاً إلى المسؤولين وأهل البر من كافة المدن والقرى الليبية من أجل مساعدة مرضى الأورام الذين يعالجون في الأردن.

وأشارت الغزالي إلى أنهم يعانون بعد توقف المنحة المخصَّصة لهم لاستمرار أخذ العلاج وإجراء الفحوصات الطبية”.

وقالت مخاطبة مجلس النواب وحكومة الوفاق الوطني والحكومة المؤقتة وحكومة الإنقاذ وصناع القرار في ليبيا، “إن أسر مرضى الأورام الموجودين في الأردن سيتم طردهم لعدم توفر ثمن سكناهم، ألا يكفيهم معاناة المرض”.

وتابعت الناشطة “هناك مَن يعتقد أن مبلغ دينار واحد لن يستطيع عليه، ولكن أول الغيث قطرة، نستطيع تقديم الكثير، فقط علينا ألا نستهين حين نتبرع بدينار”.