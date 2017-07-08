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ذكرت مليشيا المرسى الإرهابية التابعة للمجلس العسكري مصراتة أن 350 آلية مسلحة تابعة لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني تحركت الأربعاء نحو العاصمة طرابلس.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعشرات العربات المسلحة تعبر الطريق الساحلي في مدينة الخمس وهي تتجه غربا.

يشار إلى أن مليشيات حكومة الإنقاذ غير الشرعية تسيطر على منطقتي تاجوراء وغوط الرمان شرق طرابلس، كما تسيطر على مناطق جنوب العاصمة من سوق الأحد حتى ترهونة ومسلاتة، بالإضافة إلى مدن غرب طرابلس من الزاوية حتى رأس اجدير وغريان في الجبل الغربي.