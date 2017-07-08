أخبار ليبيا 24 – خاص

يخوض فريق أهلي طرابلس الليبي، مواجهة حاسمة، غدًا الأحد، عندما يحل ضيفا على الزمالك المصري، في ختام دوري المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وحفل تاريخ مواجهات الفرق المصرية مع نظيرتها الليبية، بتنافس كبير، خاصة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأول مواجهة جمعت الفرق الليبية مع نظيرتها المصرية، في دوري الأبطال، كانت بتاريخ 12 أكتوبر عام 1969، حيث تقابل التحدي الليبي مع الإسماعيلي، بملعب المدينة الرياضية ببنغازي، في إطار ذهاب دور الـ 32 .

وحقق الإسماعيلي الفوز بنتيجة (5-0)، وفي مباراة الإياب كرر الدراويش فوزهم، ولكن بنتيجة (3- 0).

وفي عام 1972، وضعت القرعة بطل مصر في تلك الفترة الإسماعيلي أمام بطل ليبيا، الأهلي طرابلس، ونجح الأخير في تحقيق الفوز على الفريق المصري على أرضه باستاد القاهرة الدولي، بهدف أحرزه المهاجم الفذ علي الأسود.

وخلال مباراة الإياب حقق الإسماعيلي الفوز في العاصمة الليبية طرابلس بنتيجة (2-1)، إلا أن ركلات الترجيح التي جاءت لصالح الأهلي، ليتأهل للدور الثاني من البطولة الأفريقية .

وتواصلت المواجهات الليبية المصرية، للمرة الثالثة في البطولة القارية عام 1973، واختلف الفريق الليبي هذه المرة، وبقي الفريق الإسماعيلي هو المنافس .

وكانت المباراة الأولي بتاريخ 25 مايو حيث لعب الإسماعيلي وضيفة الأهلي بنغازي، ذهاباً بالقاهرة، وانتهى اللقاء مصرياً بنتيجة (4 -1)، وسجل هدف ممثل ليبيا الوحيد، أحمد بن صويد .

وحقق الإسماعيلي الفوز إياباً ببنغازي، بهدف نظيف ليودع الفريق الليبي البطولة من دور 32 .

وشهد عام 1977، أول المواجهات في الدور الثاني من البطولة، وجمعت الأهلي المصري مع المدينة، وحقق بطل مصر الفوز ذهاباً بنتيجة (7-2) بالقاهرة، في 5 يونيو، ونجح المدينة في تحقيق فوز معنوي إياباً بهدف نظيف في 20 مايو.

وتجددت المواجهات بين فرق البلدين بعد توقف 13 عاما، في 1990، تحديداً بتاريخ 7 أبريل في الدور الثاني من المسابقة، بين الأهلي المصري والاتحاد الليبي.

وانتهى لقاء الذهاب بنتيجة (5-0) للأهلي، وكرر الأحمر الفوز إياباً بطرابلس بنتيجة (3-0) .

وفي عام 2007، جاءت مواجهة جديدة، حيث التقى الاتحاد الليبي بالأهلي المصري، في الدور نصف النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بطرابلس بالتعادل السلبي، فيما نجح الأهلي المصري في خطف ورقة التأهل للنهائي، بعد فوز صعب بالقاهرة بنتيجة (1-0) سجله مدافع الاتحاد، أسامة الحمادي، في مرمى فريقه .

وكانت في عام 2010، مواجهة أخرى تجمع ذات الفريقين والاختلاف كان أن المباراة في دور الـ 16 .

وفي المباراة الأولى نجح الاتحاد، في تحقيق الفوز بثنائية بملعب طرابلس الدولي، بهدفي يونس الشيباني وأحمد الزوي، لكن الأهلي نجح في تحقيق الفوز، والتأهل بعد تفوقه بثلاثية، عبر عماد متعب ومحمد فضل وهدف شهاب محمد، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع .

وفي عام 2014 ، كانت أول المواجهات التي يحقق فيها فريق ليبي الفوز على فريق مصري ذهاباً وإياباً، حيث نجح الأهلي بنغازي في تحقيق الفوز ذهاباً بنتيجة (1-0)، على الأهلي، وكرر ممثل ليبيا الفوز إياباً بالقاهرة بنتيجة (3-2) .

مواجهة أخرى كانت في موسم 2015، ونجح فيها سموحة المصري في إقصاء الأهلي طرابلس، عبر ركلات الترجيح، حيث نجح في الفوز ذهابًا بملعب المنزة بالعاصمة التونسية بنتيجة (1-0)، وحقق سموحة الفوز إياباً بالإسكندرية بنفس النتيجة، وأهدت ركلات الترجيح التأهل للفريق المصري .

وأخر مواجهات الفرق الليبية مع نظيرتها المصرية، كانت في النسخة الحالية، وجمعت بطل ليبيا الأهلي طرابلس، مع الزمالك، وانتهت بالتعادل السلبي في 23 مايو 2017، على ملعب الطيب المهيري بتونس.