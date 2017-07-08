أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المنسق الإعلامي وزارة الصحة بنغازي الكبرى هاني العريبي عن تدشين قسم للكشف المبكر عم مرض سرطان الثدي بمجمع الكيش الصحي كأول وحدة للكشف المبكر على مستوى ليبيا .

وأوضح العريبي أن افتتاح القسم سيكون يوم الإثنين المقبل الموافق للعاشر من يوليو الجاري .

وأشار العريبي إلى أن القسم سيعمل في الوقت الحالي يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع بشكل مؤقت، منوهاً إلى أنه سيشرف على القسم الدكتور عزالدين الحبوني مدير مجمع الكيش الصحي فضلاً عن مشاركة أطباء استشاريين وأخصائيين في هذا المجال .